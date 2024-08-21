綜藝大哥徐乃麟2017年在華視《天才衝衝衝》不滿唐從聖挑釁，憤怒飆罵。該片段事後流出引發掀然大波，而後2人冰釋前嫌。徐乃麟日前更坦言，自己入行42年，唯一做最錯的就是「對不起唐從聖、飆罵唐從聖」。今（21日）根據周刊報導，有格鬥拳擊擂台賽的主辦單位，想邀請徐乃麟與唐從聖參賽，對此2人稍早都做出回應。

根據《CTWANT》報導，約莫在今年五月底六月初，有專辦格鬥拳擊擂台賽的主辦單位，想邀請徐乃麟與唐從聖參加格鬥賽，只要對戰三場各90秒的比賽，便有七位數酬勞入袋。爆料者表示，多年前曾赴泰國拜師學過泰拳的唐從聖，對於這邀約欣然接受並躍躍欲試，但到了徐乃麟那邊卻遭到經紀人婉拒，似乎是經紀公司有其他考量。

兩人之前冰釋前嫌還曾一起代言。（圖／資料照）

不過兩人最新回應曝光，徐乃麟笑稱：「打拳賽是好玩，不是仇恨，就是娛樂，大家現在缺乏娛樂。」不怕2人假戲真做，真的打起來？他則說：「打拳有戴拳套，怕什麼，我和從從沒有什麼仇恨呀！」經紀公司則回應：「報導中指出經紀人婉拒，我們不知文中經紀人是誰？因為公司這邊都沒有收到相關詢問、邀約。若拳賽合法、合理、能娛樂大眾，且費用OK，公司會進一步評估。」

唐從聖。（中時資料照）

唐從聖經紀人則表示，「我不知道有這個比賽，也沒聽從哥說過或答應過要參加什麼拳擊比賽？更不可能他會欣然接受邀請…應該是搞錯了，謝謝你們的關心。」