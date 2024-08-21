國旅住宿價格遭人詬病已久，民眾旅遊都轉而規劃出國行程。有網友就表示，自己打算趁暑假期間，帶小孩在台灣旅遊，但四大四小兩個家庭，找了超過30間2到3星的飯店，甚至連「不合法」的「日租套房」都納入考量，結果發現住宿費都動輒破萬，他直言，家裡太窮就不該過夜，直接當天來回就好了，並補充地點是在台中。文章曝光後，讓不少網友回應有同感；但也有人說，兩個家庭等於民宿包棟，一萬差不多。

原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，因為工作和家庭的關係，大家時間難以配合等種種原因，實在擠不出5到7天的時間出國旅遊，就只能趁周末，規劃兩天一夜或三天兩夜的行程，帶孩子在台灣旅遊。但打開各個訂房平台，無論是官網、臉書，四大四小兩個小家庭，找了超過30間2到3星的飯店，價格都是破萬。

他還指出，連「不合法」的「日租套房」也是動輒破萬，實在讓人匪夷所思，「通鋪不大，剛好可以塞滿八張單人床墊；客廳設備簡簡單單的，一張小小的正方形桌子，兩組沙發，衛浴只有一套，也沒有廚房、洗衣烘衣，更沒有附早餐停車場，怎麼好意思開價破萬？」

原PO最後自嘲，「千錯萬錯都是我們的錯，我們太窮了住不起就不該過夜的，所以只能累一點輪流開車，當天來回就好了，謝謝國旅，國旅掰掰。」最後還補充，此次旅遊的地點是在台中。

不少網友認同原PO的說法，留言「真有錢玩國旅，我太窮了都只能去國外玩」、「很少出門，這對四口之家就這麽不友善啊，所以要習慣北高當天來回的路程，油費划算的」、「這筆省下來，下筆再省下來，下下筆繼續省下來，然後先訂明年暑假的機票跟飯店，事先規劃一下，肯定回憶滿滿」、「選擇國旅，就是您的錯」、「一樣2天房價，台灣你花台幣一萬，日本你花日幣一萬」、「很正常啦，我去泰國也是這個的價格，4晚」。

不過也有網友提出不同想法，「2間家庭房，周末1間5000元，還好吧，你要便宜的，為什麼不平日一到四去玩」、「你去住汽車旅館，搞不好都比這高級又便宜」、「兩個家庭要分開住，選擇才會比較多，如果包棟肯定貴」。