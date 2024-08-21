民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金假帳疑雲，柯文哲曾發出黨員信，承認識人不明、用人不當。前立委郭正亮預言表示，柯文哲說他「識人不明、用人不當」，柯文哲2028沒了，因為他要怎樣恢復人家對他治國能力的信心。

郭正亮21日在《下班瀚你聊》節目中表示，柯文哲講得很對，如果沒有資金跑到他自己的口袋，這個影響就是黨的形象，還有他治國能力的問題。根據台灣民意基金會所做的民調，民眾黨支持度從16％掉到13.8％。

郭正亮指出，現在還沒有私吞的問題，目前質疑是假帳，屬於管理問題，柯文哲說他識人不明、用人不當。他預言認為，柯文哲2028沒了，因為他要怎樣恢復人家對他治國能力的信心。可是民眾黨要選2026議員的空間還是存在，因為那是多席次，至於縣市長選舉，就不可能了。

郭正亮指出，從總統選舉來看，獨立參選人第二次參選總統，得票率從來沒有高於第一次。因為第一次參選，大家不知道他的實力，結果2024大選開票結果，國民黨得票33％，柯文哲26％，這就證明國民黨還有基本盤。本來柯文哲講侯友宜太弱了，結果侯友宜還是有基本盤，柯文哲現在要再說服人家侯友宜民調那麼低，不可能贏他，沒人要相信，因為國民黨是大黨。