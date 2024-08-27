民眾黨主席柯文哲深陷假帳風暴，今(26日)又遭民進黨台北市議員林延鳳踢爆，柯花費4300萬元現金購買商辦，質疑資金來源。對此他回應稱，錢來自選舉補助款，根據民眾黨規定，3分之2補助款可以歸個人。媒體人張禹宣直批，柯文哲應該給大家看看銀行帳戶金流，不然就是瞎掰。柯文哲只是在「湊」合理性，因為檢調問他哪來的錢的時候，他必須要能講出一個名目，名目再荒唐，他只要驗證自己有錢，政治死亡也不管。

張禹宣26日在《大新聞大爆卦》節目提到，為什麼藍綠選舉補助款都捐回去？理由很簡單，哪裡來的哪裡去；那侯友宜為什麼全都捐給國民黨？因為他有羞恥心：我選輸了，我就把錢還給國民黨！蔡英文本來就很有錢，她有好幾顆星。柯文哲也有兩顆星，一個叫大安尚御，他現在住那間，77坪，市價大概6千萬，柯文哲自己講的；另外一個叫作杭州南路老宅，加起來市價可能也4、5千萬。「所以你已經有兩個了耶？」

「你已經有1億元的房產了！然後你跟我講居住正義嘛？（主持人張介凡：他新竹還有地喔！）還有一個沒有芭樂的芭樂田。」張禹宣質疑，然後你現在跟我說你再買這個？又4千多萬！「我跟你講，柯文哲這個還沒停吶，只是現在計畫暫時中止而已？因為見光了！」辦公室已經買了，小宅計畫給他兒子，不知道要幹嘛的；還要再買一個豪宅，「所以這個開下去...4、5億要嘛？柯文哲現在找這個理由，拿選舉補助款，你信嗎？」

「坦白講，我不相信！可以去查一下嘛，不然柯文哲你給我看金流！」張禹宣強調，選舉補助款撥到哪一個銀行帳戶，然後你是不是拿這個款項轉給建商、或轉給持有人？「你給我看嘛？我不相信啦！」他今天一定要去拿一個合法的名目來掩蓋這些事情，即便這些事情會讓他政治死亡，他都無所謂。講買1.2億豪宅這是不是也是政治死亡？他在那邊湊帳，說什麼把老家、大安尚御賣掉，理論上做得到？沒有人會幹這種事情！

張禹宣強調，沒有人會把自己所有身家都賣掉，去換一間裸的、沒有裝潢的，100多坪換70幾坪？他只是在「湊」這個合理性，因為檢調問他哪來的錢的時候，他必須要能講出一個名目，即便這個名目再荒唐，他只要驗證自己有錢。他知不知道這樣會讓整個社會唾棄？他當然知道，但他只求一件事情，就是我不要被抓去關就好了！補助款這件事也是，「我壓根不相信他講的每一句話，他說他拿補助款去買的，我真的不相信！」

張禹宣指出，民眾黨有幾個辦公室？台玻大樓3樓租了，2樓有眾望基金會，還有木可公司，所以他們其實有3間辦公室。如果買來要作辦公室用，那應該說：我們要遷過去！柯文哲在瞎掰，他只有一個概念：民眾黨就是老子的東西！我愛怎麼用就怎麼用，我哪需要問誰？「鬼扯淡嘛！」