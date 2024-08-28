有網友爆料，屏東縣發生街頭持槍傷人還見血，並質疑為何沒有新聞報導是否「水很深」，對此，屏東警分局稍早澄清，整起事件是民眾酒後持「槍型打火機」與人發生衝突，造成被害人左耳後方輕微割傷，呼籲民眾應保持理性勿造成恐慌，而鍾姓嫌犯訊後也依傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

PTT網友28日發文指稱，27日下午大約4點左右，他在屏東縣三地門往屏東市台24號道路上，看到有1人拿1把手槍在路上揮舞，隨後持槍抵住另名男子的胸口準備開槍，而當他正要報案時，看到另名男子微蹲，左手、後腦杓噴血，不久後警察來了，但之後新聞完全沒報導。

屏東警方獲報到場，現場起車槍型打火機，並非網傳的手槍，全案將依傷害罪送辦。（翻攝畫面）

網友認為，「感覺水很深」，他以為「過高屏溪殺人無罪」只是單獨事件，但後來在在地LINE群組看到那把槍被PO出來後，他問了原因，原來是跟總統大選地下賭盤有關。

對此，屏東警分局稍早澄清並沒有持槍傷人事件，警方表示，經查該案是27日下午4時在長治鄉中興路段發生的酒後糾紛，鍾姓男子與其友人飲酒後因口角起衝突，過程中持槍型打火機將被害人打傷，造成被害人左耳後方輕微割傷，目前全案依傷害、恐嚇等罪偵辦。

警方呼籲民眾，遇敏感話題或易造成恐慌的事件時，應保持理性，多加查證消息來源，不隨意轉發，切勿以聳動內容轉發訊息，引起社會恐慌。