有些糖尿病人，不敢少量多餐，擔心會讓胰臟過勞，不利於血糖控制。營養師呂孟凡表示，一項針對近萬人華人研究顯示，與每天吃3餐相比，每天吃4餐者，可降低罹患第 2 型糖尿病的風險，要控制或預防糖尿病，重點應是在飲食內容，即使吃很少餐，但每餐都亂吃，血糖不可能會好。

呂孟凡在臉書「營養麵包（呂孟凡營養師）」PO文指出，在門診請個案少量多餐時，常常聽到個案反駁說「網路文章都說不能太頻繁進食，要讓胰臟休息，不要一直分泌胰島素，對血糖才比較好」，但自她當營養師以來，從來不認為餐次少一點，會讓血糖比較好。

呂孟凡指出，2022年發表的一項前瞻性研究，以8874名年齡逾45歲的對岸社區居民為對象，將其分為每天吃2餐、3餐和4餐共3個組別，使用統計方法來了解各種不同進食頻率的受試者，4 年內發生 2 型糖尿病的風險，追蹤期間共記錄了706 例第 2 型糖尿病病例。

呂孟凡指出，在調整已知的第2型糖尿病危險因子後，研究結果發現與每天吃3餐相比，每天吃4餐可以降低華人族群罹患第2型糖尿病的風險，尤其是對於BMI<25的人效果更顯著。

呂孟凡表示，她執業以來從來不認為餐次少一點會讓血糖比較好，上述研究也證實了她的想法，重點一直應該在飲食的內容，吃很少餐但是每餐都亂吃，血糖可能飆高，不可能會好，但她也並非鼓勵每個人為了要預防糖尿病，都應該一天吃到4餐這麼多餐，不過，刻意減少餐次，並非有科學實證的預防糖尿病的方法。