中油宣布，因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.8元及0.9元，18日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.1元。

中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價下跌2.32美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.336元，跌幅為1.69％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1元及1.2元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸0.8元及0.9元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元。

最終，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2及0.3元。113年累計至10月底止，中油共吸收約235.31億元。