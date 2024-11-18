中華隊昨(17日)以11:3擊敗澳洲隊，順利晉級4強，取得前往東京的門票，在9局上2出局代打的吉力吉撈・鞏冠，一發三分砲讓澳洲隊徹底絕望。不過當他跑回本壘跟所有隊友做出慶祝動作時，只見總教練曾豪駒做出超浮誇動作回應，讓球迷笑稱：「總教練要進入傷兵名單」。

吉力吉撈・鞏冠在9局上2出局上場代打，2好3壞情況下，揮出此系列賽個人首轟，讓全場球迷嗨到站起來歡呼，這發三分砲幫中華隊拉大比數。而吉力吉撈在確定是發全壘打後，情緒激動將球棒甩向休息室，接著向隊友們高舉雙手示意；跑回本壘後，更是向所有迎接他的隊友擊掌。不過先是一個擊掌太大力，讓陳傑憲反踢他一腳；而輪到總教練曾豪駒時，吉力吉撈用盡全力擁抱對方，沒想到曾豪駒一下秒竟做出被「震開」的動作，在球場上以嚴厲出名的他，罕見搞笑，引起熱議。

有球迷將這幕PO在Threads上，開玩笑表示：「明天曾豪駒總教練進入傷兵名單」，結果不到半天時間就吸引1.6萬粉絲按讚。網友紛紛留言：「剛剛我還在莫名其妙總教練怎麼了，結果…夭壽骨喔」、「曾教練被猛力撞擊還回彈」、「龍貓整個ㄉㄨㄞ～出去，還做出震動效果」、「龍貓：平野桑我懂你的感受了」、「龍貓沒打球，也會內傷」、「沒看職棒我以為撈哥是超級拳王」。

吉力吉撈·鞏冠3分砲！本屆賽事首安即首轟｜世界12強棒球賽

不過吉力吉撈跑壘時，不僅口中念念有詞，還疑似跟對方選手叫囂，讓許多球迷頗為不滿：「國際賽還這麼沒水準」、「不知道是在囂張什麼」、「這就是我一直無法喜歡他的原因」。對此，有不少人出面緩頰：「繞壘的時候一直噴，真的很霸氣」、「感覺要去幹架⋯⋯夠屌！我愛」、「國際賽這樣也要被酸，有夠傻眼，就愛撈哥這種霸氣」。