游淑慧認愛三立副總！ 柯志恩ㄧ聽忍不住驚呼「哇塞」笑喊：和睦邦交

國民黨台北市議員游淑慧素有「藍營女戰神」美譽，近日她被媒體爆料有新戀情，對象竟是三立新聞網副總劉世澤，跨陣營的交往引發熱議，游淑慧今(25日)也現身大方認愛。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩受訪時表示，女性就要理直氣壯、勇敢去愛。游淑慧在臉書秀出柯志恩傳給她的祝福簡訊，除感謝許多好友前輩的祝福外，她不忘提到柯志恩勇敢愛高雄，希望高雄市民能回應柯志恩的愛，祝福心中有愛的人。

游淑慧今現身認愛，她透露，今年4月透過友人牽線認識對象，也坦言兩人所處政治立場相異，下班之後不太聊公事，仍可公私分明。對於戀情曝光，她直說「覺得有點害羞、尷尬」。

柯志恩今也被問及此事，她大方直說，「很棒啊！非常棒！鼓勵她！女性就是理直氣壯，勇敢去愛」。媒體追問，談戀愛不分政黨嗎？柯志恩笑回，「當然是！我們盼淑慧去和睦邦交」，看三立會不會因此對藍營報導稍微更友善一點。

游淑慧也在臉書PO出柯志恩傳給她的LINE簡訊截圖，上面短短三行字寫著「要勇敢去愛，愛的理直氣壯！Best Wishes!（最好的祝福）」，她感動表示：今天很多好友前輩給予祝福，謝謝大家。謝謝志恩姊，女生在做許多挑戰和冒險都需要很多很多勇敢，害怕失敗、害怕受傷。只是不做永遠不知道結果，如同挑戰高雄的柯志恩。她勇敢去愛高雄，愛的理直氣壯。也希望高雄市民能回應志恩姊的愛。祝福所有心中有愛的人！

柯志恩回應「為愛勇敢！淑慧加油」，游淑慧回「為信念勇敢」。國民黨台北市議員徐巧芯也留言祝福「非常為你感到開心！要幸福喔」。還有網友說：「我和我先生的政治立場也是不一樣，我們也是儘量不談政治就好了，祝福你，要幸福哦！」