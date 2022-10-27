台北市長選戰三大主要候選人民調仍屬膠著，各界關注。媒體人韋安表示，他日前和幾位對政治局勢了解的朋友吃晚餐，大家都認為台北市長這一役仍未底定，畢竟民調差距實在太小，在最後這30天，隨時都會有大翻盤的可能。此說法引熱議，大批網友則感嘆，國民黨候選人蔣萬安「還是太軟」，不然以其條件加上台北市基本盤，贏面應該更大才對。

韋安25日在臉書發文寫道，他當晚和幾位有政治智慧朋友聊天。大家都認為台北選局結果還未底定，以這麼少的民調差距而言，最後30天，還是有可能變盤的。到底誰會笑到或哭到最後，還不曉得。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「蔣萬安還是太軟，應該再霸氣一點」、「真的還是太軟，所以無法凝結藍營基本盤」、「以蔣萬安的內外條件，台北市長如探囊取物，他的態度要再強勢一點」、「陳時中出包一大堆，黃珊珊也很溫，蔣萬安理論上不該贏那麼少」。

也有網友認為：「最後得票預估：黃20%，陳35%，蔣45%」、「蔣萬安雖然攻擊性不強，但我看好他最後會跟張善政一樣，默默的大勝」、「1450帶得了風向，帶不了民心，首都絕不可能讓草菅人命者當選」。