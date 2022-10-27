曾多次預言成功的日本知名台灣選舉研究學者小笠原欣幸，26日在臉書預估22縣市長選舉結果為民進黨5席、國民黨15席、民眾黨1席、無黨籍1席。前民進黨立委郭正亮認為，總統蔡英文急了，她去桃園、新北、台北非常多次，就表示北台灣真的危急，光是民進黨台北市長候選人陳時中的外溢效應，就足以把大家都搞垮了。

郭正亮今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，一開始陳時中有機會當選，後來隨著防疫因素越來越大，累積了很多仇恨值。目前總體氛圍對民進黨不利，光是用蔡英文個人來拉，也拉不起來，因為這是候選人主導的選舉，不是蔡英文在選，也不是投給蔡英文，是要不要投給陳時中，就是這種問題。

郭正亮指出，小笠原這次的舉動，跟以前不太一樣。他通常是實地走完台灣，做初步的評估，印證自己的感覺，最後才會做出預測。可是他這次選舉的評估，立刻就寫在臉書公告，這當然對年底的選舉會有影響，因為小笠原歷來被譽為相當有公信力的台灣選舉研究者，因此也會看到蔡英文急了。

郭正亮接著指出，蔡英文已經跑去桃園、新北、台北非常多次，就表示北台灣真的危急，因為光是陳時中的外溢效應，就足以把大家都搞垮了。