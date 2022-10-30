萬聖節將至，近日就有許多網紅網帥們各自大顯神通，以獨特裝扮吸引網友關注，各種動漫人物、電影鬼怪都層出不窮，紛紛現世。其中，網紅肝連妹(周苗苗)就在社群平台上以「受傷的女優」為扮演對象，吸引粉絲爭相留言。

肝連妹過去在素人時期於火鍋店被人拍下上班身影，分享到臉書後爆紅，後被網友封為「台版三上悠亞」在IG、TikToke等社群平台上都擁有不小人氣，還更因羅志祥按讚貼文而備受粉絲關注。近年來，以裝扮成各種動漫人物而累積聲量，擄獲不少粉絲的芳心。近日，她在IG上更新貼文，曬出養眼辣照，並配文寫下「想不想收藏我？」等語。

在曬出的照片中，只見肝連妹身穿性感紅色比基尼，好似承擔不了胸前兩團渾圓的豐滿，側邊圓潤弧度險險炸出，胸前兩條紅色交叉帶子更讓人浮想翩翩。此外，她還在頭上戴著兩個惡魔小角，更以馬賽克遮擋舔拭棒棒的的樣子，滿滿色氣模樣，令網友們看了都不由自主地充斥著紅色遐想。

此外，她還在最後一張照片附上連結，害羞表示想收藏全部照片必須要加入群組。讓不少粉絲大呼受不了，直言「有馬賽克就更像了。」還有網友更是配合肝連妹演出，表示想跪求神秘數字，留言「有番號嗎」、「哪裡受傷，讓我來看看。」