隨著社群平台興起，越來越多素人正妹憑著甜美臉蛋、火辣身材受到大眾矚目。而今日臉書社團「爆廢公社公開版」上，出現一名穿著深V洋裝的辣妹現身洗衣店，火辣裝扮令網友們看了直噴鼻血，而本尊身分被挖出後，再度引起熱烈討論。

近日一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文，表示「百褶裙穿起來一定很好看！」並曬出一張辣妹正在摺衣服的照片。照片中，該名女子雖然低著頭，但身上所穿的黑色洋裝領口深V到腰部，加上彎著腰摺衣服，使飽滿又兇猛的上圍曲線及深邃事業線呼之欲出，而胸口大開的造型，也令大票網友看了直呼「你有看到裙子嗎？」、「這家洗衣店在哪」、「好大！我說後面的袋子」、「眼睛一直無法聚焦在衣服上」、「哪裡有百褶裙」、「我只看到一個『人』字」、「該相約去洗衣店嗎？」、「想吃麥當勞了」。

不過，隨後就被眼尖網友發現，辣妹本尊就是自詡為「最狂英文老師」的性感網紅倪娜，她過去便經常在網路上PO出「土味情話」撩人，也不吝嗇秀出火辣身材展現傲人身材，讓IG吸引超過11萬人追蹤。而近日，她除了穿著胸前整排鏤空的洋裝現身劍潭站外，昨日更曬出穿著中空綁帶裝的熱舞影片，令網友看了直呼「好兇」、「這千萬不能晚上看」、「Very big」。