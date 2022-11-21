藝人大S（徐熙媛）因不滿前夫汪小菲未履行離婚協議，積欠逾5百萬的生活費用，向法院聲請強制執行，法院已核發扣押命令。對此，汪小菲今（21日）在微博公布4049萬元台幣的支出明細，連續發文怒嗆大S一家，更數次提到「明天回台北」、「明天老子坦坦蕩蕩回去」等，讓外界好奇疫情之下，是否能如願抵台。

根據內政部移民署官網指出，11月7日起，大陸來台人士若持有效居留證者，不分事由均可入境；若持有效入出境許可證者，須符合以下七點資格才能來台：

1、國人及持居留證者之陸籍配偶及未成年子女。

2、短期探親及奔（含運回遺骸骨灰）。

3、司法人道探視、探視重病（傷）親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承。

4、商務履約、跨國企業內部調動人員。

5、航空、航運公司駐人員；航空器、船舶之機組員、船員、技術人員。

6、大專校院之學位生及研修生。

7、國際醫療（含陪同）人員。

內政部移民署針對大陸人士來台，列出七點入境資格。（圖／內政部移民署官網）

曾是台灣女婿的汪小菲，如果符合以上的入境資格，篩檢結果也非陽性，根據最新的防疫政策，可採「0+7」免隔離制度入境。

汪小菲揚言明天回台北。（圖／微博@汪小菲）

汪小菲嗆小S，並揚言明天回台北。（圖／微博@汪小菲）

汪小菲氣炸，放話明天回台北。（圖／微博@汪小菲）

汪小菲揚言明天回台北。（圖／微博@汪小菲）

汪小菲揚言明天回台北。（圖／微博@汪小菲）