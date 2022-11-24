女星大S指控前夫汪小菲積欠500萬生活費，讓汪小菲與他的母親張蘭十分不滿，雙方隔空交火，經常透過直播帶貨的張蘭，即在直播帶貨時開砲大S一家，事件在這幾天鬧得沸沸揚揚，對此，女星陸元琪在昨（23）晚直播中談及此事，更痛批汪小菲母子「真的太沒品」。

女星陸元琪這幾年將團購生意經營得不錯，昨（23）晚開直播與粉絲互動時，聊到近日大S及汪小菲話題時，認為張蘭不應該一邊開直播賣東西一邊罵前媳婦「然後說得滿口仁義道德，大小S平時就不斷做公益，是善良的，千萬別被這些惡言惡語打倒，這種踩著前媳婦的頭賣東西的，真的打破我的三觀。」之後更向大S一家喊話不要被這些惡言惡語打倒。

然而，昨（23）日下午汪小菲先是在微博上發文，態度大翻轉寫下「咱們夫妻一場，昨天我急了」但沒多久就將該貼文刪除，讓外界霧裡看花，陸元琪認為背後原因，應該是汪小菲「被媽媽嚇到」。

另外，對於昨（23）日汪小菲在飯店中銷毀的床墊，陸元琪也提出質疑「那床墊怪怪的，我有去躺過外傳的那個牌子的，每一個都有格紋，而S銷毀的沒有」而事後經現場記者請專人證實，該床墊僅價值十萬元。