宋逸民所屬「藝起發光」協會近日風波不斷，接連遭過去教友王瑞玲、白白、張維尼等人揭發內幕，如今一名曾為教友的H先生出面爆料，宋逸民因不滿弟弟宋達民先當上牧師，兩人就此鬧翻。

過去宋逸民與宋達民皆為「藝之星」的成員，根據《ETtoday》報導，H先生爆料，因宋逸民不滿宋達民先當上牧師，在某次禱告會上，當所有人的面拿著麥克風說：「我再也不會來！」接著，自己另創「藝起發光」協會，帶走白家綺、吳東諺、徐小可、阿Ben等人，對此，H先生透露，當時宋達民很受傷，「那段時間兩人完全不見面、不交談」。

另外，H先生提到，宋達民曾分享他們兄弟過去「都是哥哥成績好，弟弟成績差，哥哥覺得他比較聰明，從小到大都是哥哥說什麼，弟弟做什麼」，因此宋逸民無法接受，弟弟比他早當上牧師，H先生表示，其實從每年《愛在四月天》活動中可看出兄弟間有嫌隙，「這兩年都沒有看到達民」，且宋逸民夫婦這次出事，宋達民夫妻也未發聲，雖目前宋逸民未做出回應，但據悉兄弟倆早已經和好。

事實上，宋達民與宋逸民曾在節目上大談協會內部事宜，雖部分內容多講述黃國倫因當上理事長內部引起的爭議，兩人看起來也沒有不合的跡象，但如今卻因協會事件延燒，兄弟鬧翻的往事再被翻出，令人感概。