女星小甜甜昨(5日)發布千字文，揭被藝起發光指私生活出狀況主因，她不僅點名陳維齡、白家綺在她被家暴時還質問為何要提告，更和吳東諺鬧翻，讓不少藝人好友紛紛轉發，擔心她未來生計。媒體報導，小甜甜和吳東諺目前正在拍的《市井豪門》是否會出現有人「被退出」的情況？鳳凰藝能總經理趙善意則回應不會換角，「民視不會這麼無聊」。

小甜甜昨發文正式和教會開戰後，藝人金剛轉發回應：「心疼妳可能又要冒著被換角的風險願意把真相說出來了（畢竟妳現在跟教會小組長又是所謂民視一姊的老公拍戲呀），不然我看到最近那些新聞我都快吐了，一直推卸責任，因為真相是不被他們允許說出的！」，而寇乃馨更落淚，為小甜甜的未來擔心。

寇乃馨表示：「我知道甜甜現在最擔心的事是⋯說出真相後⋯會不會影響工作？為否被相關聯的人士或勢力封殺？一個母親要養大女兒不易⋯」，希望大家多幫小甜甜介紹工作，阿BEN和徐小可夫妻的臉書也轉發寇乃馨的發文，替小甜甜宣傳找新工作。

據《ETtoday星光雲》報導，外界好奇《市井豪門》的演員是否會有變動？鳳凰藝能總經理趙善意表示因為觀眾已經進入角色中，不會有換角的打算，更指公司不會讓私事影響工作，目前拍攝計畫照常，也相信演員的專業，至於網上討論的換角、捨A留B傳聞，他回應電視台不會這麼無聊，不可能發生。

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