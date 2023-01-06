小甜甜(張可昀)近日以千字文揭露遭老公宋先生家暴一事，並點名被宋逸民、白家綺等教會人員勸阻不要報警和驗傷，引起外界熱議，宋先生今(6日)凌晨為了澄清，曬出3段衝突影片，指控是因為先遭到女方用腳踹，才會動手反擊，對此，今天下午小甜甜再發出律師聲明反擊，還原影片內容是她為了記錄丈夫「施暴之自白」才拍攝。

小甜甜律師聲明中表示，影片是她受到肢體暴力傷害後，為紀錄「施暴之自白」而以其手機所拍攝之影片，而影片是存在小甜甜的手機和雲端資料庫中，屬於她個人私有資料，並沒有與他人分享，「何以宋先生得以取得並轉發，令張女士甚感訝異並慌恐不安。」

律師也指控小甜甜個人隱私多次被宋先生無端掌控，讓她感到莫大的精神壓力，並強調：「關於影片為事件發生後之片段畫面，無從抹滅宋先生先前對張女士肢體暴力行為。」

而小甜甜也已取得院核發的保護令，當中明確禁止他對女方做出騷擾、控制、脅迫及其它不法侵害行為，但現在他未經同意取得小甜甜手機中的影片、對話紀錄、私人資料，已經構成不法侵害，律師呼籲宋先生「自重並立即停止所有不法行為」。

小甜甜也轉發律師函，並表示自己的初衷只為了還原所有事實的真相，要一個真誠的面對及道歉，自始至終就是要澄清她的私生活沒有所謂極大問題，並強調之前的發文句句屬實，「宋先生、宋逸民、陳維齡、白家綺、吳東諺一切對話確實與我在文中所描述的一樣，歡迎對方拿時間點以及證據出來對質，要他們面對，不要想轉移焦點」。

她也要熱心人士不要在宋先生背後幫忙下指導棋，這樣只會越指導越糟糕，現在一切也全權進入法律程序，交由司法處理，她之後不再做任何回應了。