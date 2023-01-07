女星小甜甜(張可昀)家暴風波越演越烈，5日在臉書寫出千字長文，控訴被老公宋先生家暴的種種辛酸，並痛批宋逸民夫婦、白家綺夫婦是家暴加害者，掀起外界討論，對此，常在臉書評論時事的網紅「廣告小妹」看不下去，直說宋逸民的最大問題不是勸告要放下，而是背叛了當事人的信任，也背棄牧師這份工作，並盼望大家遇到家暴時，記得即時通報，「通報才能保護你，神不能啊！」

廣告小妹今(7日)在臉書發文，提及小甜甜老公家暴案，開頭就呼籲大眾：「家暴請驗傷、請報案，要不要離婚是後續的事情，但報案是留給自己的一份保障」，她表示，個人不贊同教會勸和不勸離，直言聖經裡的東西，違背了許多常理，不過她理解那是信徒的信仰，只能選擇尊重。

廣告小妹指出，牧師的工作範圍包括了婚姻諮商，讓雙方和解，有時就涉及了暴力案件，救援個案的過程當中，教會經常成為一堵牆，她已碰過數不清的案件，因為教會的介入而不了了之。

廣告小妹嚴肅強調，肢體暴力是家暴，精神暴力也是家暴。夫妻在婚後，從情感到法律上理應是同心，這其中包括了經濟，「若其中一方有承擔起家務職責、育兒職責，那麼他就是一位contributing member(有貢獻的人)。」因此，除了呼籲家暴要驗傷，文末也提醒男生，若因為性別就被羞辱賺得少，長期貶低個人價值，可屬於精神暴力範疇，請男生務必正視此事、捍衛自身權益。

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