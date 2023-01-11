台大公衛學院教授陳秀熙指出，國內這一波疫情預計在1月中旬達到高峰、2月中旬結束。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

大陸新冠疫情未歇，但今年1月8日起取消多項疫措施，全球各國如臨大敵。台大公衛學者陳秀熙指出，除了針對大陸入境旅客實施篩檢，建議搭配「抗體檢測」，入境時僅需針對抗體陰性者實施篩檢，有效分流，以減輕機場檢驗量能和醫療照護量能。

陳秀熙指出，全球經過Omicron變異株肆虐後，目前多數國家疫情下降，但仍有少數國家需要注意，例如美國目前以BQ.1、BQ.1.1為大宗，XBB.1.5居第三，變種病毒各據山頭，可能會形成一段共存；而亞洲方面需觀察日本疫情，目前處於上升階段，其中BA.5占8成，也有少部分BQ.1、BF.7。

陳秀熙推估，目前國內變異株以BA.5占比最多，其次是BA.2.75、BF.7、BQ.1，到底哪一種變異株會占優勢，需觀察國外入境的情形，也可能形成共存；但可以預期的是，無論哪一種變異株，都會是小波的流行，不會比前一波來得高，預計這一波疫情會在1月中旬達到高峰、2月中旬結束。

陳秀熙也提出「免疫抗體盾」概念，台灣Omicron疫情以50歲以下族群感染比例最高，抗體可打造6到8成的社區免疫保護牆，降低變種病毒對社區的威脅；至於50歲以上族群，尤其是年長、有慢性病者，需接種次世代雙價疫苗，來補足剩下2到4成的免疫防火牆。

另外，大陸自1月8日起全境開放，但各國考量其境內疫情仍在高峰，紛紛提高大陸入境旅客的防疫措施，如台灣自1月1日起針對大陸入境旅客執行唾液PCR篩施，據統計，截至8日共採檢9658人，其中1805人陽性，陽性率為18.6％。

陳秀熙認為，除了透過抗原篩檢做基因序列定位之外，應引入自主快篩抗體檢測，來因應大陸疫情。他進一步說明邊境檢測建議，旅客入境時提供抗體證明，陽性代表曾染疫康復，自然不會造成醫療量能負擔，陰性則需進行唾液篩檢，有效分流之下，可降低機場篩檢負擔，對於大陸疫情也能提供安全有效的監控。