男星吳尊自團體「飛輪海」出道，近年來專心在大陸發展事業，俊秀外貌及精實身材備受不少粉絲喜愛，與妻子林麗吟結婚近20年，育有一子一女，時常在網上曬出日常點滴，可見家庭生活相當幸福，昨(1日)他在社群平台上公開放閃，慶祝「相戀紀念日」，竟驚喜釣出劉畊宏曝光背後小秘密。

吳尊1日在微博上發文，寫下：「又到了我倆最重要的日子。」向妻子甜蜜喊話：「一段愛情不需追求公平、完美，也不要去計較什麼，男生多主動一點，奇蹟就會出現。」更加碼附上三張照片。其中兩張照片是兩人攜手走在路上，於路燈微光映照下，甜蜜親吻。而第三張照片，則是兩人還是青梅竹馬時期的年輕舊照，粉紅泡泡滿滿閃瞎一眾粉絲的眼睛。

吳尊在微博發文，曬出與妻子的合照。(圖／翻攝自吳尊微博)

然而，吳尊在文中提到「要原諒女方」的字句，卻意外引發網友不滿，認為婚姻之中兩人需要互相磨合、付出，但此番話語卻將「原諒」單獨提出有些不妥，寫下：「好像女方做了甚麼天大的錯事一樣」、「當著這麼多粉絲、網友的面，這樣寫不妥吧。」不過，也有其他網友為他緩頰，指出：「戀愛中兩方都會出錯，原諒對方的過錯不是很正常嗎」、「你們太鑽牛角尖了。」

雖然留言區多有些不滿聲音，但多數粉絲還是爭相為吳尊獻上祝福。另外，也有網友在貼文底下好奇詢問照片的拍攝者是誰，吳尊逗趣回覆：「你們猜到是誰拍的我算你厲害」引發粉絲瘋狂猜測，周杰倫，手機自拍架、吳尊的一雙兒女都紛紛被提及，劉畊宏對此跳出來認領，指出：「兩張照片都是我拍的。」讓網友笑回：「這狗糧你還能堅持吃兩次，胃口真好」、「這是拍照嗎？明明是吃狗糧吧」、「謎底揭開了。」