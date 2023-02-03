從廣告模特兒轉型歌手的香港女星王秀琳，因清新亮麗外貌和動人歌聲，出道不到一年迅速走紅，出過3張唱片，也演過電影《賭俠2002》、電視劇《鍾無艷》等戲劇作品，被媒體譽為「玉女掌門人」，然而接下來她卻表現平平，後來選擇淡出演藝圈，轉而投資餐飲界即鮮少露面，直到日前出席藝人好友何紫綸(Ann)的生日聚會，現年42歲的她顏值和皮膚宛如少女，令人驚艷不已。

過去，王秀琳常和大咖男星傳緋聞，包括和謝霆鋒私交甚篤、和大陸男神黃曉明同遊上海夜店，甚至插足郭富城與熊戴林戀情，轟動香港一時，經郭富城嚴正否認，自此甩不開自我炒作的標籤，名聲越來越差，就連日後公開承認和富二代男友陳先生(Homan Tandijono)分手，都要順便澄清與郭富城無關。

不過，王秀琳最廣為人知的，莫過於2004年拍攝《我和殭屍有個約會III之永恆國度》，控訴遭到同劇組男演員尹天照非禮，稱對方載她回家途中，強吻她還想把手伸進她衣服裡，不過男方矢口否認並表示願意當面對質，痛斥王秀琳想藉他提高知名度，而女方雖然最後有報警，但警方不予起訴，事件不了了之，而她之後便漸漸淡出演藝圈從商，在餐飲業中獲得「XO醬女王」的封號。

王秀琳(左圖1)和女星何紫綸(右圖後1)、陸詩韻(右圖前2)是閨密。(圖/何紫綸、陸詩韻 IG)

王秀琳的美貌令人驚艷。(圖/王秀琳 IG)

王秀琳出席2月壽星何紫綸的生日聚餐，可見披著一頭秀麗長髮的她，換上白色休閒帽T，雙手托腮和友人一起合照，心情看起來相當不錯，同一日，久未更新IG動態的她，限時亦曬出個人獨照，化著精緻妝容的臉上，配上自信迷人的笑容和彷彿吃了防腐劑的皮膚，堪稱香港美魔女代表無誤。