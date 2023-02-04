46歲性感女神舒淇，出道多年仍維持美艷外貌和凹凸有致身材，獨特慵懶嫵媚氣質，讓她渾身都散發魅力，近年來她把腳步放慢享受生活，之前和老公馮德倫合影曝光，她大方不遮掩白髮，優雅老去讓網友狂讚，近日，她分享素顏近照，真實狀態也跟著現形。

舒淇為了特寫耳環，曬出超近距離自拍，寫下：「沒耳洞女孩看過來」，只見脂粉未施的她，雖然看得出些許細紋和斑點，但整體來說膚況超好，沒有太大瑕疵，氣色依舊超好，讓網友都大讚「真的好美喔」、「皮膚好好哦」，還有人大讚她「素顏真美」，舒淇也謙虛回「調色了」。

馮德倫之前罕見曬出和舒淇的合照，雖然夫妻倆都戴著口罩，仍難掩幸福甜蜜氛圍，而網友也發現舒淇的白髮格外引人注目，沒有特意遮掩，正面面對優雅老去的態度，也讓網友相當讚賞。

舒淇之前因為飽受過敏所苦，讓她也減少工作量好好調養身體，因為是長期勞累導致免疫系統失調，所以醫生也要她休息，而她平常所以如果沒工作，也會盡量素顏，讓皮膚可以休息。