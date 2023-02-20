黃蜂女（左）和蟻人並肩作戰也產生情愫。（迪士尼提供）

漫威電影宇宙第五階段開炮第一部鉅作《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》全球首週票房一如預期所向無敵，打破全美年度開票紀錄，並以1.18億美元勇奪首週票房冠軍，更創下《蟻人》系列在美開票紀錄新高。全台首週票房也突破新台幣6144萬，榮登全台新片票房冠軍，片尾彩蛋揭曉復仇者聯盟史上最大威脅，令影迷驚呆。

眾多影評把本片拿來與《星際大戰》相提並論之謎，觀眾在影片開始不久後肯定秒懂，導演派頓瑞德也親自針對這點回應解答，說明不只是《星際大戰》，還有超級英雄經典片《飛俠哥頓》和科幻經典《星際大奇航》等眾多作品的影子，得以一次傾注他從小身為死忠科幻迷的天馬行空幻想創意。

本片亦延續近年漫威電影慣例，也有以IMAX攝影機拍攝的1.90：1巨幕增幅畫面，除了無與倫比的震撼聲光效果，首度呈現奇觀目不暇給、場面磅礡華麗的量子領域，因而造就更勝前作的精彩特效，更是只有全幅畫面才能提供觀賞本片的包覆式體驗，另外漫威電影系列前作也有的4DX版本，則能令人再度身歷其境般遨遊穿梭片中的奇幻世界。

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》現正全台震撼大銀幕熱映中。