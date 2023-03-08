現年50歲的香港一代玉女黎姿，活躍於90年代，過去接拍無數作品紅極一時，2008年和大她15歲的富商馬廷強結婚，同步宣布淡出演藝圈，近年她接手弟弟的醫美事業，晉升為身家百億的CEO，不僅事業得意，私下也很享受生活；近日黎姿接受採訪正式談當年退圈原因，也吐心聲承認懷念演員生活。

女星黎姿近日登訪談節目《魯豫有約》，被問到是否懷念演員的生活，黎姿坦承：「當然有，因為當一個演員可以演幾十個不同的角色，我覺得滿好玩的，我很想念我演戲的時候」，她回憶當年她演電影《古惑仔之人在江湖》，戲中她飾演「陳浩南」的女朋友，電影上映後黎姿去銅鑼灣，路邊的泊車小弟對她十分尊敬，讓她覺得好過癮，帶給她很大的成就感。

黎姿表示會懷念演戲的時候。（圖／微博）

黎姿透露弟弟當時出了意外。（圖／微博）

黎姿透露當年選擇退出影壇是因為弟弟出了意外，「他昏迷，那他留下來的生意要不要把它關掉？或者是繼續他的心血，對我來說，對他來說，對我家庭是一個關口，後來我弟弟終於醒了，但是醒了不能說話、不能行動，就是好像一個植物人一樣」，為了讓弟弟有目標努力，黎姿會每一天每一個月跟弟弟報告生意，讓弟弟還有生活的動力。

她也坦白那個時候一心只有家人，沒有想過自己的人生，「我唯一的希望是當一個母親、妻子，我很喜歡小孩子而已，其他沒有選擇（去想）」。