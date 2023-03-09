辣模雪碧擁有精緻臉蛋及傲人魔鬼身材，加上大膽作風，有著「情色教主」的封號，不過近來卻被爆出一系列露點照被某VIP網站外流，她也大方坦承這些照片都是自己拍的，不過，AV導演圤智雨則點出她犯下致命錯誤，無奈表示：「我覺得雪碧滿笨的」。

根據《三立新聞網》報導，雪碧近來裸照被某VIP網站外流，據悉，照片中她穿著黑色薄紗，上半身直接赤裸示人，凹凸有致的好身材一覽無遺，對此，她表示這系列照片都是自己拍的，更強調身為情色教主，這種尺度都在合理範圍內，由於社群網站不能放過於性感的養眼照，但又不想要火辣身材被埋沒，因此才經營這個VIP網站，希望粉絲們能夠多加訂閱，似乎沒有因為裸照外流感到不悅，不過此系列照片如今已全數遭刪除。

對此，曾與她交往過的AV導演圤智雨聽聞此事後，先是曬出雪碧掌握流量密碼的養眼照，直言身為頗具名氣的情色教主而言，根本不需要露點衝人氣，但卻在付費網站中，開放讓高級會員花錢購買裸照的資格，不免感慨：「我覺得雪碧滿笨的」，此舉導致露點照瘋傳，讓他建議雪碧不如趁著40歲巔峰時期，出一本勘比田麗及郭靜純當年尺度的寫真集， 畢竟這個年代寫真集頂多全裸不露點，接著允下承諾：「身為好朋友、前男友兼經紀人的我，一定會去買10本捧場」。