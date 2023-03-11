去年萬聖節韓國梨泰院爆發恐怖「踩踏事件」，造成159人死亡慘劇。台灣為避免發生相同悲劇，今年燈會特別針對人數做管制；而近日世界棒球經典賽（WBC）在台中洲際棒球館開打，不少球迷抱怨，散場只開放一個小出口門，人潮整個堵住，已影響到安全。

一名網友在批踢踢發文指出，他連續兩場都坐在三壘側的位子，散場時在座位附近就塞了快20分鐘，因為最近的出口門，只開了一小扇門，寬度僅可供2、3個人通過，其他地方全拿來擺攤，他直呼超扯，「這影響到公共安全了」。

原PO表示，一直聽到工昨人員喊「清場」，但問題是現場根本走不動。他認為，理想的做法應該是，「第9局的時候門全打開，攤販先撤出去，要出場了，根本也沒什麼人有辦法停下來買。」

許多網友表示「大聯盟散場就會門全開，開一些不是入口的門」、「開場沒關係，但散場不開別的門就算了，至少攤販要撤走」、「鐵門前面的路被攤販占據，而且是人潮匯流處，真的危險！」也有網友驚呼「這個有狀況大家推擠一定超慘」、「這個很危險，應該要趕快處理」、「幫高調，莫忘梨泰院啊！」、「有去主辦單位的臉書留言了。」