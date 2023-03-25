教保老師為慢飛天使說明採收四季豆。（林雅惠攝）

「這是豆莢，那是四季豆的花苞！」來自伊甸基金會5歲的慢飛天使安安(化名)，和同儕們在旗山區的四季豆田園體驗半日農夫，在教保老師帶領下認識餐桌上的蔬菜，再進社區體驗農務工作，上了一堂精彩的大自然課，安安表示，農夫體驗很開心，要回家跟媽媽分享。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心，委託伊甸基金會旗山區兒童早期療育發展中心進行農夫體驗生活，共有35位慢飛天使及愛加倍小作所身障青年來到旗山一處四季豆田園，由園間主人帶領幼童從認識田地、土壤及農作物四季豆及四季豆的生長

慢飛天使練習採收四季豆，雖然動作慢了些，但在老師協助下，一籃籃滿滿的四季豆堆的像小山一樣，讓家長們發現孩子能力進步很多。

伊甸基金會表示，安安在2歲時因為不會說話，來到旗山早療中心接受服務，安安外婆為印尼籍新住民，安安媽媽領有輕度認知障礙證明，兩人皆有工作收入，但因忙於工作負擔經濟，安安假日僅能待在家裡與電視為伍，生活經驗缺乏，安安外婆因新住民身分無法協助教導，安安媽媽也其認知障礙情形，給予的教養有限。

經過2年在日托班課程學習下，安安學會了自己如廁、換穿衣服、照著班級流程整理收拾書包，甚至擔任老師的小助手協助帶領年紀更小的同儕，轉眼間安安已滿5歲，預備暑假後轉銜到普通幼兒園就讀大班。

伊甸基金會旗山早療中心社工組長謝亞芳表示，旗山早療中心今年邁入第25年，陸續開拓至六龜、甲仙、美濃設置兒童發展社區服務據點，推動融合教育、到宅療育、多元化教學、社區化早療、偏遠地區牙齒照護、發展代間學習服務等。期待透過社區融合課程規畫，幫助中心幼童可認識社區、回饋社區。