小孩一跑步就喊痛，很多家長這時才驚覺原來小孩居然有扁平足問題。圖中跑步學童非新聞人物。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

10歲王小弟一跑步就抱怨腳痛，家長起初以為小孩抗拒運動，但孩子每每上完體育課就喊痛，就醫檢查才知道居然是「扁平足」！物理治療師張凱昇表示，扁平足儼然已成時下孩子文明病，多與孩子缺少運動、足部刺激過少有關，少數則因遺傳，尤其，都會區孩子比例也偏高，提醒家長及早注意，避免養出「飼料雞」。

張凱昇指出，小孩扁平足通常在5歲上下及10歲左右被發現比例最高，前者一般多是因小孩開始上學有較多運動以及通勤需求，家長意識到小孩搭公車或捷運無法久站，時常喊腳酸；後者則因面臨到生長板尚未閉合，合併扁平足的問題，反覆出現腳痛、小腿酸等情形，通常是家長帶去就醫才發現，而這類型扁平足族群雖然不運動即可緩解疼痛，但只要一運動，就會再度產生不適感。

近年扁平足孩子有明顯增多趨勢，對此現象，他表示，主要與網路相關知識日益普及，加上少子化緣故，家長生得少，自然也更關注孩子一舉一動有關，往往孩子一有風吹草動，家長都會趕快就醫找答案，不過，卻也也正因家長過度保護，間接導致孩童足部接受過少刺激。

他說，早期的小朋友上學放學幾乎都是走路回家，現在則多由家長接送為主，又孩子的學習多屬靜態，以都會區跟鄉間相比，都會區孩子扁平足的機率也較高。

但他也強調，一般來說，扁平足並不至於影響日常生活活動，大多數人甚至不一定會出現任何症狀，有的人甚至到了工作上班，因必須久站才發現，原來「不耐站」肇因扁平足及其他足部問題。他說，通常如果家長本身飽受扁平足之苦，有的甚至在一發現孩子有扁平足症狀時，會尋求手術等方式改善，不希望孩子重蹈覆轍。

本身就讀中國醫藥大學物理治療學系的張凱昇，專長是足部生物力學調整與醫療鞋墊製作，致力於推廣足弓鞋墊的他說，主要就是希望推廣正確使用觀念，期能藉由鞋墊輔助，幫助足弓回到正確位置，減緩腳的不適感。曾有一名婦女忍受腳痛25年，使用足弓鞋墊1年後，對他說「原來，腳不痛是這種感覺」，他說，發生扁平足的原因甚多且複雜，一旦發現問題就要盡早尋求適合自身的解決方法。