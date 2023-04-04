女星李翊君精通國台語，兩種風格都能掌握得很好，出道35年有不少代表歌曲，包括〈風中的承諾〉、〈苦海女神龍〉、〈雨蝶〉等，其中〈雨蝶〉和《還珠格格》合作，是兩岸都耳熟能詳的歌曲；近日李翊君和丈夫檢場逛街，聽到街頭歌手唱她的歌，她開心在遠處錄下演唱影片，並比出一個讚。

李翊君1998年推出專輯《誓言謊言》，其中一首歌〈雨蝶〉被選中作為《還珠格格》的片尾曲，傳唱度非常高；昨（3）日李翊君在facebook上發布一段影片，她表示：「等檢哥上廁所，竟然等到我的〈雨蝶〉這也太巧了吧！謝謝你唱我的歌」，畫面中李翊君站在街頭歌手前方，她比出大拇指表達欣賞，並隨著對方的演唱搖頭晃腦，心情十分愉快。

主持人利菁留言：「原唱前表演好有壓力」，李翊君回覆「他沒看到我，應該沒壓力」，不少粉絲回應「妳的歌我都好喜歡！」、「妳應該跑過去拿合唱，主唱會開心死了！」、「街頭藝人證照必考題就是雨蝶」、「感覺翊君姐姐很想上去合唱」、「永恆經典，但是妳唱的最對味」、「跑過去合唱主唱高興不得了，還可以幫他衝人氣」、「這首歌實在太紅了」。

李翊君也不忘在最後宣傳將舉行的個人演唱會，她將於5月19、20日在台北國際會議中心舉辦「三五好友」演唱會，睽違3年舉辦演唱會，今年53歲的李翊君說老公檢場其實很擔心她身體能不能負荷，她也提到年紀大了聲帶難免退化，但沒想過封麥。