總統蔡英文出訪中美洲友邦，但更受矚目的重頭戲在過境美國，沒想到第一站紐約卻未有美方大咖現身相迎，引發此行被刻意低調的各種揣測。前立委蔡正元4日在《新聞大白話》節目指出，蔡英文此行過境美國，本來就是拜登政府設計好，讓眾議院議長麥卡錫4月初不能到台灣來。而對中國大陸來說主要擔心的，是麥卡錫是美國總統第三順位的繼承人，無形中相對敏感。但只要蔡麥會言論沒有太出格，就不會有太大動作。

蔡正元表示，蔡英文這次匆匆忙忙地跑到中美洲一趟，過境美國，這本來就是拜登政府設計好的，叫蔡英文4月初不要在台灣，到美國去過境的同時，讓麥卡錫不能到台灣來，拆除麥卡錫到台灣來可能產生的兩岸緊張，這個基本上是各方面都了解這個情形。

「所以前陣子有媒體報導說，蔡英文可能不跟麥卡錫見面，這個是有問題的。」蔡正元指出，中國大陸主要擔心的，是麥卡錫是美國總統第三順位的繼承人，這種身份無形中對中國大陸就相對敏感。現在各方面很緊張來處理這個外交問題，就看麥卡錫講什麼，蔡英文講什麼。至於大陸外交官毛寧所講的語氣，基本上還算平和，說堅決反對，接下來就沒談什麼。

蔡正元強調，蔡英文跟麥卡錫的言論如果沒有太出格的話，這個事情可能風波就過去了，大陸不會有什麼太大的動作，提高到什麼圍島演習、鎖島演習，應該不至於像上次那麼嚴重，那這個事情應該就是結案。