總統蔡英文美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫完成會面，但此外並未與任何美國聯邦官員會面。前立委郭正亮6日在《新聞大白話》節目強調，蔡英文在紐約待了兩個晚上，因為預期有人會來跟她見面，事實上都沒有，連跟少數黨領袖傑弗瑞斯早餐會，都被要求5天後才公布。蔡英文見不到紐約市長、州長、坎貝爾、雪蔓、歐布萊恩、蓬佩奧，蔡英文受盡委屈，如果外長回來還吹台美關係堅如磐石，不只丟臉而且不要臉。

郭正亮強調，蔡英文在紐約待了兩個晚上，為什麼會排兩個晚上？因為她預期有人會來跟她見面，事實上都沒有！去想一想，3月31日，民主黨的少數黨領袖傑弗瑞斯，張惇涵事後公布了照片，那天就見面了，3月31日吃的早餐，有4位參議員，還有1個少數黨領袖，請問為什麼這個照片要4月5日才能公布？這難道不是民主黨的壓力嗎？要求大家低調，紐約之後要去中美洲，等妳到加州之後再公布好不好？

「林楚茵要不要講這些委屈啊？蔡英文是受盡了委屈啊！」郭正亮質疑，紐約市長見不到，紐約州長見不到，跟少數黨領袖見完面，還要隔5天才能公布照片。到哈德遜智庫演講，演講全文不能公布，這些委屈要不要講一下？聯邦官員沒見到半個！連白宮印太事務主任、民進黨最好的朋友坎貝爾也沒有去紐約！跟顧立雄見過面的副國務卿雪蔓也沒有去紐約！連你在台灣頒發大綬景星勳章的歐布萊恩，他的工作小組GTA就在紐約，連他都沒有去哈德遜！

「蓬佩奧也不見了，你怎麼不要講一下？盡吹牛、笑死人了嘛！」郭正亮直批，如果吳釗燮回來還繼續講，台美關係堅如磐石，「那我就說你這個人不只丟臉，而且不要臉！」