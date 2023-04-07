超級瑪利歐兄弟電影版上映首日票房破3000萬，其中有一位網友好奇詢問，瑪利歐票房扯爆了，真的有這麼好看嗎？引起網友熱烈討論，不少老粉直呼，連你阿公都認識瑪利歐，票房怎麼可能會不高？這是所有年齡層共同的回憶。

一名網友昨在PTT上分享，超級瑪利歐兄弟電影版4月5日起陸續在台灣電影院上映，結果短短1天票房就累計3000多萬，比漫威還要厲害，讓原PO覺得超級扯，也很好奇真的有這麼好看嗎？

貼文引起網友討論，不少人直呼，這部電影好不好看真的是其次，瑪利歐就是大家的回憶，所以觀眾群超廣，老中青都有人會去看。「老中青通吃」、「可愛和情懷就值得賣爆了」、「瑪利歐超可愛的，誰會不喜歡」、「誰不知道瑪利歐」、「你阿公都認識瑪利歐票房能不高嗎？」

而臉書粉專《台北票房觀測站》分享4月5日全台電影票房，其中冠軍就是「超級瑪利歐兄弟電影版」，上映首日票房就高達3234.7萬，狠狠甩開第二名的「捍衛任物（ 699.5萬）」與第三名的「龍與地下城：盜賊榮耀（461.1萬）」。