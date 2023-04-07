靜宜大學傳出一名女大生出境失聯10天，是否遭詐騙引起外界關注。教育部今(7)日發布最新統計數據，即去年爆發柬埔寨詐騙事件後，各校陸續通報海外打工詐騙共6起案件（6名學生），目前已尋回2人。

教育部表示，校安通報海外打工詐騙案件計6案當中，2名我國籍學生已尋獲返國，1名香港籍學生正由香港警方偵辦中，另外還有3名我國籍學生仍在海外，家屬已向警方報案，警政署持續協尋中。換言之，仍有4名學生仍在協尋中。

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