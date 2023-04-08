澎恰恰因拍電影欠下2.4億元債務，於2020年宣布破產，好在金主林秉文協助才還清債務，沒想到日前開直播卻驚爆「還有5、6000萬債務要處理」，甚至無奈感嘆：「光靠演藝圈的收入，是10輩子都還不完」，如今他在臉書發文公開欠債真相。

澎恰恰開直播時對所有幫他打氣的人獻上感謝之意，強調想要改頭換面及還清債務的決心，對於網友提問的問題，他來者不拒做出解釋，像是被詢問「為何可以欠債欠到2.4億」，他表示拍第一部棒球電影欠債幾千萬後，為了爭一口氣想重新站起來，未料卻越賠越多，不過欠債金額其實沒這麼多，主要是高額利息累積上去。

對於被網友質疑為何債務從1500萬，翻倍成5000、6000萬，他表示去年說欠1500萬是指親朋好友的部分，而直播時說的債務則是加上跟錢莊借的額度，不過所有負債都跟賭博無關，至於被問到為何被人誤會時不解釋？他表示因為債務是從資金負債到信任度負債，若要解釋就是等還完債後，再找時間重新證明自己。

澎恰恰透露預計2024年還清債務，有感於這些年接受到太多人幫助，屆時將會回饋給社會，至於債務問題希望就到此為止，主要是還有接下很多表演及公益行程，希望所有人能關注在他的工作上，不要因此模糊焦點，接著強調：「我不求大家對我的誤解能馬上改觀，但希望有朝一日，你們會知道我這次是玩真的」。