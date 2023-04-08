高市議員白喬茵踢爆，5天前棒球工會場勘澄清湖棒球場就發現場地不堪使用。圖為她在日本看棒球畫面。（白喬茵提供）

澄清湖棒球場遭爆有嚴重安全疑慮，高市府昨晚宣布，即起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計5月底前完成。對此，國民黨高市議員白喬茵今（8）日踢爆，5天前棒球工會場勘時就發現場地不堪使用，但市府不聽勸不停賽，狠酸「市長面子比選手安全重要？」

中職球員工會7日發出聲明，針對嘉義市、澄清湖、斗六及洲際棒球場等4座球場進行使用者調查，昨公布統整回饋結果，超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例，逾半數球員認為澄清湖已有嚴重安全疑慮。

對此，高市府運動發展局長侯尊堯昨晚回應，今年1、2月台鋼密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，3月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。市府決定即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計5月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。

白喬茵指出，其實棒球工會早在4月3日場勘時，就已發現場地不堪使用，直接向在場的聯盟球團跟運發局表達不建議進行比賽的立場，但當時市府不知是礙於球團聯盟有門票壓力，所以心存僥倖，竟無視工會示警，4月4日的統一兄弟、4月5日的統一味全、4月7日的富邦台鋼，皆讓球員繼續使用這個危險的場地，算起來是賭三把。

「不就還好沒人出意外！」白喬茵狠批，這個月原本還有7、8場二軍比賽準備在澄清湖舉行，這些二軍可能受傷也不會有人注意到甚至沒有太多球迷在乎，但二軍的命也是命啊，球團總不能抱持受傷一個再換一個的心態吧？

白喬茵怒嗆，市府既然身為場地租借者，該思考的就不只是幫市長把面子做足，讓高雄職棒打好打滿，更有責任把關場上選手的權益和安全。她質疑，市府一開始不聽勸，最後逼得棒球工會不得不公開發表聲明保護選手，「我就問，陳其邁你是真心愛棒球嗎？」