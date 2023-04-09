新竹市政府攜手清大進行「光復路綠門戶」改善工程，原本預計去年底完工，但近日工程仍在進行中。（王惠慧攝）

新竹市政府攜手清大進行「光復路綠門戶」改善工程，原預計去年底完工，但包括清大轉運站等工程仍在進行當中，有民眾抱怨，工程延宕封路，造成交通不便。對此，市府表示，因配合台電施工，加上地下管線及排水溝遷移等狀況，導致工期延宕，整體工程預計6月底將全數完工。

光復路連接國道1號、竹科及市區，是新竹市重要交通要道，然而過去沒有系統性規畫，人車擁擠、上下客運時往往影響後方車流行進。為此，市府攜手清大斥1.1億元進行「光復路綠門戶」改善工程，自2022年1月開工後，同年10月拆除部分圍籬，並開放清大北校門西側人行道通行。

整體工程原本預計去年底完工，然而實際到現場一看，其中「清大轉運站」仍在施工，圍籬也尚未拆除，近日有不少民眾抱怨，簡單的公車站卻蓋了1年多，造成附近交通不便，到底何時才會整頓完工？且以目前的交通狀況，就算完工也無法遮風避雨，看不出改善目的為何。

對此，市府表示，光復路綠門戶計畫工程為降低交通及學生作息之影響，採分區分段施工，其中「清大轉運站」原訂於去年3月開始施工，但因台電管線阻礙及台電內部作業，導致電箱遷移延至去年9月14日完成施工後，轉運站才能開始施工。

市府也說明，後續施工開挖又遭遇地下管線與排水溝遷移等不可預期狀況，需與相關管線單位協調遷移，使轉運站施工期程往後調整，綠門戶工程預計6月底前將全數完工。

至於清大轉運站改善情形，市府則表示，原候車亭高度僅3公尺，公車無法緊靠，遇雨民眾上下車需撐傘造成不便，改善後將提升至4.6公尺，讓民眾乘車不再淋雨。

另外，在公車避車彎的部分，市府也說明，規畫階段即與清大協調，學校考量宿舍空間使用需求無法拆除圍牆退縮，故公車停靠區已退縮最大空間至約1.8公尺，完工後將配合標線調整，讓車流更加順暢。