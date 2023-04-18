一名大一新生北漂念書，找房子的時候帶上爸媽，結果「非2萬元套房不住」，讓手頭不是很寬裕的爸媽面有難色。帶看的房仲分享這段經歷，掀起網友熱議。

「現在的小孩真的太誇張」，一名房仲透露，接到一名即將上大學的學生委託租屋，條件是大套房和鬧區，他帶看3個物件，月租分別是1萬8、2萬、2萬4，學生選擇2萬元，陪看的父母頓時面有難色。

房仲原本心想，這名學生家境應該不錯，看到爸媽的反應，讓他有點錯愕。一家3口在旁邊討論，聲音越來越大聲，孩子嗆媽媽：「好啊！那我自己打工可以吧，只是以後我不回家妳就不要唸，自己看著辦。」

房仲出面打圓場，另外提供一間1萬5000元的套房，問對方要不要看一下，但孩子堅不退讓，媽媽只好妥協，帶他去領錢。

爸爸忍不住對房仲吐苦水，夫妻倆月薪不到10萬元，孩子考上私立大學，學費已經傷腦筋了，如今又加上房租。因為是獨生子，被媽媽從小寵到大，爸爸嘆，可能連學費都要向親戚借錢。

房仲事後感嘆，「家裡只生一個很寵，但寵到都要上大學了，還完全不顧家裡狀況，真的很不好」。