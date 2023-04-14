屋主委託房仲賣屋時，一定要多加比較各家房仲業者的估價和服務內容，以避免不肖的房仲業者刻意估低房屋價值，使自己的房屋遭到賤賣。更有黑心房仲，先以高價騙取委託後，再刻意壓低屋主對房價的期待，最後還是遭到賤賣。曾有一名信義區的屋主就遇到類似的情況，自己的房屋險遭黑心房仲賤賣，所幸永慶房屋陳秉淵經紀人及時協助，才幫助屋主挽回高達250萬元的房價。

黑心房仲先簽高價委託 再要求降價賤賣

陳秉淵回憶，2020年年底時，他在信義區裡做社區服務時，發現有一戶房屋正在出售，本著服務的精神，遂主動聯繫上屋主，詢問自己是否有服務的機會。

屋主向陳秉淵表示，自己已經委託仲介協助售屋，並以1800萬元的價格簽約。但是委託一陣子之後，該名仲介表示1800萬元的價格太高，乏人問津，偶爾找到的零星買方，出價都只有1300萬。屋主也趁機請教陳秉淵經紀人，房屋是否真的有1800萬元的價值。

陳秉淵向屋主誠實說明，1800萬元的價格確實有點超出市場行情，但仍不至於低至1300萬元。以同類型的房屋來看，房屋周遭的行情大約坐落於72萬元至75萬元之間，依照房屋20.6坪計算，總價大約可以在1490萬元至1550萬元之間，不可能只有1300萬元的價格。

黑心房仲選擇性揭露實價登錄資訊 使屋主誤判行情

此時屋主卻疑惑表示，對方仲介曾經拿出實價登錄資料，說附近的房屋平均單價都坐落在50幾萬左右。如果以1300萬的總價計算，平均單價還有63萬元，都還算是高的。為什麼陳秉淵會說行情可以到75萬元？

陳秉淵向屋主說，這是因為該名仲介提供的都是40坪、50坪以上大坪數的房屋，單價自然就會偏低。要參考實價登錄資訊，就要拿類似的房屋類型來做比較才有參考價值。該名仲介刻意隱瞞相同區域內20多坪的房屋成交行情資訊，只秀出大坪數的房屋單價，卻沒有誠實說明這些價格背後的原因，企圖營造屋主房屋只有低於1300萬元的行情，意圖相當可疑。

陳秉淵也拿出永慶房屋的「誠實房價報告書」，提供完整實價登錄資料，屋主這才發現原來同類型的房屋確實有70多萬元的行情。驚覺自己險遭黑心房仲坑騙的屋主，於是決定也請陳秉淵協助售屋。

在陳秉淵和其他永慶房屋同仁的努力下，這棟房子最終以單價75萬元、總價1550萬元順利成交，成功為屋主挽回250萬元的差價。屋主當時感激的眼神，陳秉淵迄今依然歷歷在目。

避免遭到黑心房仲坑騙 多比較房仲業者才是上策

陳秉淵表示，雖然台灣房仲產業不斷進步，但還是有少部分的黑心房仲，企圖透過選擇性揭露實價登錄的方式，聯手投機客坑騙消費者，從中賺取暴利。消費者若要避免遭到坑騙，最簡單的方式就多比較各家房仲業者，並仔細比對各家房仲業者提供的房市資料和服務內容。最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，是最簡單的保障方式。

永慶房屋為了保障消費者的權益，不僅提供「誠實房價報告書」、仔細分析區域房市行情，更提供「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價。如有違反相關誠實承諾，永慶房屋最高賠償買方400萬元、賣方4倍服務費，永慶房屋迄今仍是業界唯一提供類似保證的房仲業者。陳秉淵表示，永慶會持續以高標準，捍衛每一位消費者的權益。