新北市長侯友宜挾藍營2024最強母雞之勢出訪新加坡，引發熱議。媒體人韋安19日在臉書發文分析，新加坡算夾縫中生存的小國，是台灣最佳的參照比較、分享經驗，務實外交的首選之地。侯曾受邀至新加坡駐台代表葉偉傑的官邸用餐，可見侯對「新新（北市）交流」的長期重視。侯友宜4年前到新加坡市政考察如防疫經驗，回台後延續交流合作並兌現成果。侯友宜首重實用主義，交流要有意義和實際成果，不能玩虛的。

「國際觀有沒有，出手就知道！」韋安表示，侯友宜首重「實用主義」，抓戰略方向從不玩虛的。這次，是侯友宜當市長後第二次前往新加坡參訪交流。有人可能會質疑，因疫情已經減少出國機會了，新加坡去過了還去？不到其它地方走走，不是更國際化？

韋安指出，不過二訪星國，可以看出侯的決策思維，有戰略大方向和重實用主義。一，新加坡處複雜地域地緣環境、社會多元民族，以小伺大爭取自主應對國際關係。這個也算夾縫中生存的小國，其國防、外交、經濟戰略，是台灣最佳的參照比較、分享經驗，務實外交的首選之地。

二，城市國際交流，不是裝樣子，世界到處跑，假裝朋友多。新北市用最少的投入，在地就和國際接軌。與在台各國使節頻繁公務交流，侯與AIT孫曉雅處長2年內碰面7次。新北歡樂耶誕城、平溪天燈等節慶活動，廣邀各國住台人員及家屬參加。侯還曾受邀至新加坡駐台代表葉偉傑的官邸用餐，對方親自下廚招待。可見侯對「新新（北市）交流」的長期重視。

三，侯友宜4年前到新加坡市政考察，回台後延續交流合作，並兌現成果。例如防疫經驗，就借鑒星國早先疫情高峰時期，輕重症分流醫療方案，新北率先推出「居家照護」政策。把星國高齡社區的營運模式，讓新北三重的銀新未來城參考。並推動兩地青年學習實習交流活動。

韋安直言，「國際觀」有沒有，出手就知道了。侯友宜首重實用主義，交流要有意義和實際成果，不能玩虛的。