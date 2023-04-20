台積電法人說明會20日下午登場，台積電調降今年營運目標，預期美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」（約1至6％），低於先前預估的微幅成長，終止連續13年成長趨勢。前立委郭正亮在《新聞大白話》節目表示，台積電淨利率也維持在45.5％，已經不錯了。他直批美國怎麼可以要求台積電把利潤計算的excel方程式都透露，還要求事後要分潤？全世界沒有一個國家這樣做，我們全民、政府要挺台積電對美國說不！

郭正亮表示，台積電第1季每股盈餘是7.98，去年的第1季是7.82，所以是不錯的。可是比上一季，去年第4季是11.41，但第4季本來就是比較暢旺的季。可是要知道這裡是用台幣計算，去年第1季台幣匯率是27.9，現在的匯率是30.4，差了10％！

「所以基本上還是比去年第1季要差，可是沒有那麼差！應該要這樣講。」郭正亮提到，比如說他的淨利率也維持在45.5％，已經不錯了。台積電勇敢對美國說不，我們全民要支持他，政府也要支持他！因為三星也勇敢地在跟拜登說不。

「因為事實上我已經投產了，你怎麼可以事後變更條件呢？這完全不合理嘛！」郭正亮強調，而且你怎麼可以叫我把我利潤計算的方程式、我計算利潤的方法，還要求我事後要分潤給你？有哪個國家這樣幹的？沒有一個國家這樣幹的！你可以要求更高的稅率，哪有人要求說，你那個利潤是怎麼算的，你要告訴我？而且你要分潤給我？哪有人這樣搞？「沒有人這樣搞啦！沒有一個國家這樣做啦！這個是全世界第一個國家！」

郭正亮指出，而且他要求到細節的程度是，你連excel裡面計算利潤的那個方程式都要給他看！那我豈不是把我最機密的營業資料都給你看？你這種事後反悔的這種政府，我怎麼知道你不會偷偷去告訴英特爾？我沒有理由信任你！因為你事後改變態度，哪有人這樣搞？

「因為台積電答應他2期嘛，第1期4奈米，第2期3奈米。」郭正亮直言，台積電完全有理由，這個如果沒有改，那第2期就不用做了！完全有理由這樣做，站得住腳，因為你違約。所以我們要支持台積電硬起來，要爭取他該有的。