資深媒體人于美人今(20日)宣布投入北市中正萬華立委選戰，勢將為一池春水掀起波瀾。媒體人黃揚明對此則指出，過去藝人參選把藝名扶正案例很多，最有名的就是立委余天（本名余清源）為參選而改名，及同樣有意角逐中正萬華區國民黨立委提名的台北市議員應曉薇（本名應牧庭）。還有高凌風因姓氏不能改，而改名為葛高凌風。他提到于美人的本名是「于耘捷」，應該已經做好準備，會將廣為人知的藝名改成本名。

「于美人今天宣布參選立委，我想問的第一個問題是：美人姐，你改名了嗎？」黃揚明今(20日)在臉書發文提到，在于美人的參選記者會，背板上寫的名字是于美人，不是她的本名「于耘捷」，「也就是說，她應該已經做好準備，會將廣為人知的藝名改成本名？」

黃揚明指出，過去藝人參選把藝名扶正案例很多，最有名的就是立委余天（本名余清源）為參選而改名；而同樣有意角逐中正萬華區國民黨立委提名的台北市議員應曉薇（本名應牧庭），也是為了參選而把藝名變本名。有趣的案例還有高凌風（本名葛元誠）參選台北市議員，卻因姓氏不能改，而改名為葛高凌風。靠改名造勢的經典案例，當然還是邱威傑藉改名為邱議員宣布參選，隨後又改回本名。

網友表示「不知道老搭檔鄭弘儀會不會來站台」、「應牧庭超好聽的～」、「原來應曉薇的本名這麼文藝氣息啊」、「你是不是忘記田議員了！」