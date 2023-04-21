一名網友好奇詢問台灣女生和日本女生的差異在哪裡，意外掀起網友熱烈討論，其中許多人坦言最大的差異在於氣質，日本女生很多氣質很好，又特別有禮貌，反觀台灣女生就不一定了，不過，台灣很多漂亮女生，在長相和身材方面可能穩贏日本妹子。

一名網友昨在PTT上詢問，在台灣常常看到很多人討論台女的特徵，然後前陣子桌球界的王子與公主分開後，很多人似乎對日本女生也頗有感觸，因此很好奇台灣女生和日本女生，最明顯的差異是什麼？

貼文引起網友討論，不少剛從日本玩回來的網友說，台女跟日女真的差蠻多的，日本女生的氣質真的很好，而且大多都很有禮貌。「熱心幫個忙，台女連謝謝都沒說就拍拍屁股走人，日女則是不斷地禮貌道謝」、「氣質一個天一個地底」、「日女氣質跟儀態很好，聊天很舒服，會時不時吹捧跟用崇拜眼神」、「氣質、禮貌與穿著根本不能比」。

另有網友不滿地說，很多台灣女生也都很有禮貌，只是日本人相對來說，整體就是一個超級有禮貌又客套的民族。此外，如果硬要比的話，其實台灣女生更漂亮。「長相和身材都是台女獲勝」、「外貌台女贏，氣質日女勝」、「台女的腿八成比日女好看」。