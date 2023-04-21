前天（19日）中部以北縣市遭大雷雨轟炸，長榮航空及星宇航空共3架班機飛行途中遭雷擊，好在班機順利降落機場，機上旅客皆平安無事，不過當天台北電影節影后張榕容正巧搭機出國工作，雖並非搭到上述班機，但回想起當時閃電從沒停過，至今仍心有餘悸。

張榕容回想起當天飛機起飛後，往窗外看以為是機翼紅燈在閃，定睛一看才發現是閃電，而且伴隨著雷聲幾乎沒有停過，即便戴上抗噪耳機，仍可以清楚聽見轟轟作響的雷聲，坦言這是「搭飛機最緊張的一次」，好在班機最後安全抵達目的地，讓她終於鬆了一口氣，忍不住直呼：「雖然心慌緊張，但是真的謝謝大家也謝謝庇佑」，不忘強調自己真的嚇壞了。

張榕容還原搭機驚險記。（圖／sandrine.pinna IG）

張榕容事後不忘感謝空服人員們的穩定與溫柔，才能安撫內心極度害怕的旅客，讓心情能夠逐漸穩定下來，不過她表示即便已經安全抵達目的地，也洗好澡準備睡覺，但回想起來仍心有餘悸，只是刻意裝做鎮定沒有被人看出來，可見這場空中驚魂記讓她難以忘懷。

張榕容台法混血的外貌，一出道就成為鎂光燈焦點，近來在電影《妖貓傳》中飾演一代美人楊貴妃，將溫柔嫻靜的氣質發揮得淋漓盡致，精湛演技讓她憑借該角色獲得華鼎獎最佳女配角獎，演藝事業備受看好。