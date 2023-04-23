新北市長侯友宜被視為藍營2024總統參選大熱門，他22日結束訪星之行返台，外界對他此行是否曾與星國總理李顯龍會面諸多揣測。媒體人張禹宣23日在《新聞大白話》節目強調，新加坡本來就是一個極度謹慎的國家，2015馬習會後，也是星方主動揭露馬英九跟李顯龍會面的照片。有辦法見光的前提是什麼？現在國民黨是否侯友宜選2024定於一尊，如果等整件事情塵埃落定之後，說不定新加坡就會有相關的訊息釋放出來。

張禹宣表示，關於侯友宜有沒有跟李顯龍會面，可以參考2015馬習會之後，馬英九後來跟李顯龍會面的狀況。最重要的是，新加坡本來就是一個極度謹慎的國家，所以即便他見了，至於要不要釋放這個消息，最後是掌握在他的手上。當然雙邊的默契，可能就是我們並沒有要公開。但後續可以看到，還是新加坡把馬英九跟李顯龍會面的照片給揭露出來了，相關消息還是出來了。

「所以這件事重點反而不在於有沒有發生，而是如果發生的話，最後有沒有辦法見光？」張禹宣指出，有辦法見光的前提是什麼？現在國民黨不是侯友宜定於一尊，還有其他的雜音或人選可能產生變化，如果這時候新加坡把會見侯友宜的照片貼出來，豈不是表示我新加坡政府支持侯友宜出任國民黨2024總統參選人？

「他不會去做這種事情的嘛！」張禹宣強調，如果等整件事情塵埃落定之後，說不定新加坡就會有相關的訊息釋放出來。