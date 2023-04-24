國民黨台北市議員徐巧芯22日在立委初選出線，隨即公布「許淑華相簿」猛打潛在對手。但前立委郭正亮24日在《新聞大白話》節目表示，徐巧芯初選既然已經勝出，她應該沉澱一下，去處理黨內整合問題。沒有必要去追擊許淑華，因為現在距離選舉還很遠，她最後3個月打都來得及。

郭正亮表示，徐巧芯打許淑華，是在她初選的倒數那幾天打的，還是在幫自己初選拚民調，在增加報導。可是現在初選既然已經勝出了，她應該沉澱一下，因為現在距離選舉還很遠，她最後3個月打都來得及。主持人錢子問：你覺得她這樣會太累？

「不是太累，她現在應該先去處理黨內的事啦！」郭正亮強調，現在沒有必要去追擊許淑華，因為這個問題如果不涉及法律，坦白講就是社會觀感。這個問題事實上連立法院都一樣，禮拜二、禮拜五院會，「簽完到就走啦～中南部立委都這樣啊！」也有人拍照，說「我現在在」，結果畫面拍下去，國民兩黨都不在，那你不是得罪一缸子人？所以這種議題吵下去對她沒有好處。所以她應該休息一下，去處理黨內的整合。

錢子提到，一般民眾的觀感，可能會覺得簽了名就走不太對？「因為大部分的議員都這樣啊！」郭正亮指出，當然可以去追究，據了解留在現場的都是第一屆當選的，徐巧芯剛好是第一屆的，她就比較認真，「我剛剛就問了幾個第一屆的，他們都有留在現場！」

「那許淑華出席率就比較差，11％。11％也不算低啦，很多人根本不在！」郭正亮直言，就跟立法院一樣，二、五誰會留在現場？自己是不分區，所以要留在研究室，去看一讀二讀三讀有沒有出現狀況？出現狀況就要衝到議場，「大概是這樣的性質啦！」