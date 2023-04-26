70歲資深藝人楊烈，闖蕩演藝圈多年，推出許多膾炙人口的作品，然而今年3月他的二哥卻因大腸癌四期過世，享壽74歲，令他悲慟不已。其實，他本人也於2005年發現罹患大腸癌，近日他透露當年罹患大腸癌的過程，中間還差點擴散到淋巴，所幸他及早開刀，歷經18年終於抗癌成功。

楊烈上《新聞挖挖哇》節目透露，他大約59歲發現罹患大腸癌，當時排便出血的狀況，但是由於流出的鮮紅色的血，不是黑色的，因此他誤以為只是痔瘡，就這樣拖了一年多，有次他痛到站不起來，驚覺發現痛處不對，就去醫院進行一系列檢查，竟發現是大腸癌第2期，開了2次刀及化療後，改成口服化療。

楊烈回憶口服化療時，身體有不少反應，像是四肢腫脹也無法握緊東西，「當年的演唱會，我其實還在使用口服化療」。為何會罹癌，楊烈認為應是壓力加上忙碌導致，「癌細胞不是細菌感染，是細胞病變，生活上可能有什麼地方不太正常過頭了，造成免疫力有很大的壓力，然後就下降，癌細胞就會開始跑出來。」

楊烈透露悲痛當時二哥瘦骨嶙峋病逝內幕。(影片來源/新聞挖挖哇 YT)

醫生檢查後立刻告知楊烈要趕緊開刀，也安慰他幸好在這個階段就發現，再拖下去恐怕會擴散到淋巴，楊烈表示他還記得開刀完拿出「一整串的腫瘤」，楊烈笑說那模樣就很像日本進口的葡萄。