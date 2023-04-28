近日屢屢發生多起重大職災案件，如台中老屋倒塌、聯華食品大火等，導致多人死傷，且職災風險越越多元，從過去常見的墜落、跌倒等事故外，工作負荷導致的過勞、精神壓力、職場霸凌不斷出現，據估計，全球每年平均逾3.7億件職災事故、278萬人死於不安全或不健康的工作環境，台灣職業安全健康連線呼籲各界合作，以確保每個人都能在安全和健康的環境中工作。

據統計指出，每年申請職災付案件數逾5萬人次，且研究指出，45.6％職災勞工在職災3個月後未能回復工作，31.3％職災後一年未能回復工作，在在顯示職災對勞工及家庭極大的衝擊。

台灣職安連線理事長廖蕙芳表示，勞工因工作受傷或生病的風險一直都在，據勞保局統計指出，每天平均有1.5名勞工職業災害死亡、6名勞工因為職災失能，如曾接觸過有名15歲勞工，來北部工作未料工作沒幾天就遭遇職災，導致雙手截肢，因當時不完備的法規，在取得賠償前甚至天天穿長袖遮蔽傷口。

廖蕙芳提及，除了顯而意見的墜落等職災外，也曾有保全因每月加班時間達數百小時、甚至達160餘小時等過勞導致腦溢血死亡，近年也接觸到許多職場霸凌、過勞等導致身心傷害甚至死亡，職災的預防、補償、重建要各界盡速合作。

近日屢屢發生重大職災，廖蕙芳說，除了釐清事發原因究責外，相關單位也要有措施以避免類似案件再次發生，至於受傷的勞工也應盡速協助重返職場。