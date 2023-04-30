男友每次恩愛都太快，讓一名女網友忍不住發問求助，認為男友只有26歲，但多次發生性行為總是只有1-2分鐘，甚至連進入都沒有就繳械的狀況，好奇該如何解決，不少人建議快點就醫，不然就是分手。

原PO在Dcard發文表示，跟男友第一次發生關係時，對方不到30秒就繳械，讓她感到很錯愕，之後嘗試幾次也都很快在1-2分鐘就完事，還有一次只有前戲，但男友準備進入時，「連門都還沒進就出來了」。

原PO不解，男友年紀才26歲，也不是沒有經驗，不知哪裡出問題，一到要提槍上陣就會不理想，也不敢跟男友討論，好奇有沒有過來人遇過類似狀況，可以指點迷津。

貼文引起眾人討論，「就早洩啊，有啥好問的，看醫生而已」、「搞不好前任就是因為這樣分手的」、「我也碰過一個12下就完事的處男，大概半年就放生他了」、「早洩的狀況我也有過，透過運動控射是可以改善的」、「性事無法契合早日放生吧！」、「建議直接講清楚，請他去看泌尿科，不然就只能分了」。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩指出，男性插入行為的持續時間少於3分鐘就算早洩，可透過藥物治療、延遲訓練、心理諮商、戴保險套等4種方式改善。