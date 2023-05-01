隨著2024立委選舉的日子逐漸逼近，各黨的戰將都開始積極作準備，台北市第四（南港、內湖）選區目前藍綠兩方都還在黨內整合階段。國民黨方面，台北市議員李彥秀、游淑慧都瞄準黨內立委提名；而在泛綠陣營一方，台派美女醫師吳欣岱也對現任立委高嘉瑜發起攻勢。對此，Youtube頻道《街頭有派對》在4月26日發起網路投票，得票比例相當驚人。

截至今（1）日上午11點20分，總計有8167人參與該投票，針對「您支持誰代表泛綠陣營參選台北市第4選區立委？」，有17%的民眾支持吳欣岱，而表態力挺高嘉瑜的網友高達83%，兩者之間的差距可說是相當懸殊。

大部分網友對此投票結果都相當認同，稱「這個民調真的沒有懸念，一個立委過半的大黨竟然要推一個連議員都選不上的砲灰去打艱困選區，擺明就是要清算高嘉瑜！」、「提名高的話有機會吸一些藍票，但深綠接不接受就是另一回事了」、「說真話本來就是必須的！綠我只挺高與王」、「支持港湖歌后說真話」。

支持吳欣岱的人則表示，「當然支持吳，因為我想看她怎麼輸」、「煎鮪魚（指立委何志偉、台北市議員王世堅、高嘉瑜）是一定要的，剩煎魚囉」、「這根本做假，我支持吳欣岱」；不過也有網友分析，「提名高，深綠選民跑；提名吳，中間選民跑。結論，恭喜李彥秀！」、「高嘉瑜上次拿12萬票，只贏國民黨7千票，吳欣岱分一萬票，就可以成功保送國民黨上任」。